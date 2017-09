Hans Lõugas: ID-kaardi turvariski avastamises pole midagi erakordset

Tehnoloogiaajakirjanik ja portaali Geenius.ee peatoimetaja Hans Lõugas peab värskelt avastatud ID-kaardi turvariski üsna loomulikuks ja mingit suuremat ohtu see tema sõnul esialgu ei kujuta. Tulevatest valimistest kavatseb ta endiselt osa võtta e-hääletamise teel.

Lõugase sõnul on täiesti normaalne, et tarkvaras leitakse probleeme. "Seda on ID-kaardiga 15 aasta jooksul juhtunud palju kordi, kui mingi asi ei tööta ja hakatakse parandama. Inimesel, kes seda kasutab, ei ole põhjust arvata, et on midagi erakordset juhtunud," ütles Lõugas Delfile.

Turvariski avastanud teadlaste käitumisest, et nad probleemist Eesti vastavat ametkonda teatasid, võib Lõugase sõnul järeldada, et olukord on kontrolli all, kuid silmatorkavaks peab ta valitsuse reageerimist, sest varasemalt ei ole kunagi tulnud ID-kaardi turvalisusest rääkima peaminister. Nüüdne valitsuse reageerimine täiel võimsusel võib tema sõnul olla põhjendatud probleemi avalikustamise ajalisest kokkulangevust sügiseste valimistega.

"Tarkvaralisi vigu on ID-kaardi puhul välja tulnud varemgi. Täna tehti see meile selgeks natuke ülereageerimisega, aga tegelikult on see loogiline asi ja nii peabki käima. Alles sel aastal lõppes periood, kui inimesed pidid oma ID-kaardi tarkvara uuendama, osad on tulnud välja vahetada ka füüsiliselt," ütles Lõugas.

Siinkohal peab ta aga ohuks just seda, et inimesed väsivad ID-kaardi tarkvara probleeme puudutavatest uudistest ja ei lähe enam tarkvara uuendama. "See oleks halb, sest otseselt pole ID-kaart halvemaks muutunud."

Parem oleks Lõugase sõnul, kui ID-kaardi tarkvara uuendamine muutuks harjumuseks nagu iga muu IT-süsteemiga, näiteks nagu arvuti või telefoni puhul. "Mida kauem seda kasutada ja sellega tähtsaid asju teha, tuleb tarkvara hoida pidevalt värske ja turvalisena."

Tänasel pressikonverentsil kinnitas Ratas, et kõik e-teenused jäävad püsima. Lõugase hinnangul on tegu absoluutselt õige otsusega. "See, et meil on vaja tarkvara uuendada või teha mingi turvaauk korda, ei tähenda, et me peaksime lõpetama oma toimingud ja minema tagasi kiviaega."

Praegusel hetkel on teada, et turvariski avastasid rahvusvahelised teadlased, kes teavitasid probleemist ka Eestit. Lõugase sõnul ei ole põhjust karta, et turvaaugu võiks leida ka mõni Eesti vaenulik häkker. "See ei ole mingisugune fail internetist, mille sa saad alla laadida ja siis midagi korraldada. Me räägime siin kõrgema taseme krüptograafiast, mis on väga peen mäng."