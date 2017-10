Hansa Bussiliinid jätkab Tartuga vaidlust avaliku liiniveo hanke üle

Hansa Bussiliinid jätkab vaidlust Tartu Linnavalitsusega, sest viimane lubas Eesti Bussil oma vigaselt arvutatud pakkumust reeglitevastaselt parandada ja tunnistas selle nõuetele vastavaks. Kokkumängu tulemusena tõusis Eesti Buss riigihanke pingereas Hansa Bussiliinidest ette, teatas bussifirma.

Tartu Linnavalitsuse kas teadlikule või teadmata eksimusele juhtis tähelepanu ka Riigihangete vaidlustuskomisjon, kuid see ei seganud Tartu Linnavalitsust jätkamast oma favoriidi pakkumise läbisurumist, märgib bussifirma.

Hansa Bussiliinide juhatuse esimehe Andres Puskari sõnul on see ettevõtte praktika jooksul esimene kord, kus pakkujal on lubatud pärast esitamist oma hinnapakkumust parandada selliselt, mis muudab tema pakkumuse lõplikku hinda. „Bussitranspordi turg on väga konkurentsitihe ja suurte tööde nimel tuleb vaidlusi ette alatasa, kuid mitte midagi nii küünilist ei ole viimastel aastatel enam nähtud. Meil on põhjust arvata, et Tartu Linnavalitsus üritas varjata olulist pakkumust puudutavat informatsiooni, mis annab meile omakorda aluse väita, et tegemist on tahtliku kokkumänguga ühega pakkujatest,“ sõnas Puskar.

„Tartu Linnavalitsus apelleerib oma jätkuvas ebaseaduslikus tegevuses Tartu Halduskohtu otsusele, mis tühistas Riigihangete vaidlustuskomisjoni lahendi. Linnavalitsus unustab selle, et kohus ei hinnanud asja sisuliselt vaid leidis, et Hansa Bussiliinidel ei ole õigust selles küsimuses kohtusse pöörduda. Viimasega me muidugi ei nõustu, sest sisuline rikkumine on sedavõrd räige,“ ütles Puskar.

Puskari sõnul tegutses Tartu Linnavalitsus juba pakkumuste kontrollimisel läbipaistmatult, ebaausalt ja oma jälgi segades. Korduvalt jäeti kohustuslikud teated hankes osalejatele saatmata või saadeti näiteks kolmekuulise viivitusega. Riigihangete vaidlustuskomisjon hoiatas oma otsuses Tartu Linnavalitsust, et linnavalitsus on toime pannud väärteo, mille eest nähakse ette karistus kuni 3200 eurot.

Seejuures Tartu Linnavalitsus on halduskohtule 29.09.2017 ametlikult möönnud, et Eesti Bussi pakkumus ei vasta nõuetele, muuhulgas, et käibemaksuga ja käibemaksuta summad ei klapi ning tulud ei kata kulusid. Samas jätkatakse ebaseaduslikku tegevust ja Eesti Bussi pakkumust keeldutakse tagasi lükkamast. Hansa Bussiliinid on antud küsimuses pöördunud märgukirjadega nii Tartu Linnavalitsuse kui Rahandusministeeriumi poole. Isegi kui Hansa Bussiliinidel puuduks õigus vaidlustada Eesti Bussi vigase pakkumuse parandamist, on Tartu Linnavalitsuse tegevus nõuetele mittevastava pakkumusega hankemenetluse jätkamisel ikkagi seadusevastane.

Tartu Linnavalitsus avaldas riigihanke „Tartu linna avaliku liiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2019-30.06.2029“ kohta hanketeate 01.12.2016. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.02.2017. Kirjavahetus Eesti Bussiga seoses pakkumuse maksumuse muutmisega toimus 10 - 12.04.2017. Pakkumused tunnistati vastavaks 06.06.2017 käskkirjaga, kuid iga pakkujat teavitati ainult tema enda pakkumuse vastavaks tunnistamisest. Teate Eesti Bussi pakkumuses väidetava arvutusvea parandamisest saatis Tartu Linnavalitsus Hansa Bussiliinidele alles 06.07.2017. Eesti Bussi pakkumuse vastavaks tunnistamise otsusest sai Hansa Bussiliinid teada alles läbi vaidlustuskomisjoni menetluse.

Lisaks on Hansa Bussiliinid vaidlustanud AS GoBus pakkumuse edukaks tunnistamise, kuna tegemist on alapakkumusega. 09.10.2017 esitas Hansa Bussiliinid apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Halduskohtu 29.09.2017 otsuse peale, milles kohus leidis, et Hansa Bussiliinidel pole kaebeõigust Eesti Bussi pakkumuses arvutusvea parandamist vaidlustada. Hansa Bussiliinid on pöördunud märgukirjadega ka Tartu Linnavalitsuse ja riigihangete üle järelevalvet teostava Rahandusministeeriumi poole.

Tartu Linnavalitsuse korraldatavas avaliku liiniveo hankes on praeguseks alles jäänud kolm pakkujat, GoBus, Hansa Bussiliinid ja Eesti Buss. Tartu Linnavalitus aga parandas Eesti Bussi vigast pakkumust, mis tõstis ta Hansa Bussiliinidest pingereas napilt ette.