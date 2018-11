Hansapanga asutajad investeerivad Tesla konkurenti

Roofit.solari katus näeb välja nagu tavaline katus, kuid suudab toota elektrit sama efektiivselt kui tavapärased päikesepaneelid, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. Samast materjalist saab toota fassaadipaneele eramutele, korterelamutele ja tootmishoonetele, et püüda päikest ka vertikaalsetelt pindadelt.

"Olen ise aastaid kodus juba päikesepaneele kasutanud ja tootlus Eesti tingimustes on üllatavalt hea. Roofit.solar on välja arendanud huvitava tehnoloogia. Pealtnäha tavaline katusematerjal sisaldab päikeseelemente ja toodab elektrit sama hästi kui tavalised päikesepaneelid. Selline lahendus tundub väga suure tulevikuga," selgitas Jüri Mõis.

Roofit.solar asutaja Andri Jagomägi sõnul on uute hoonete ehitamisel nüüd võimalik saavutada oluline läbimurre Euroopa Liidu liginullenergia nõuete täitmisel, mis peaks iseäranis rõõmustama arhitekte, kinnisvaraarendajaid ja puitmajatootjaid.

Kui uute majade ehitamisel ja vanade restaureerimisel võetakse kasutusele elektrit tootvad katusekattematerjalid ja fassaadipaneelid, paraneb hoone energiatähis kohe vähemalt ühe tähe võrra. "Eriti agarad huvilised võivad meie paneelidest lausa endale plussenergiamaja ehitada," rääkis Jagomägi.

Hannes Tamjärv lisas, et tulevikus saab iseenesestmõistetavaks hoonele päikest püüdva katuse või fassaadi paigaldamine. "Kui hoone katus või fassaad on ehitatud elektrit tootvast materjalist, siis omanikul on justkui oma väike elektrijaam, mis teenindab osa majapidamise energiavajadusest. Päikesekatus toodab omanikule oma eluea jooksul investeeringu mitmekordselt tagasi," kirjeldas ettevõtja.