Hansapanga tassist joonud töötajad juhivad nüüd kindla käega teisi Eesti panku

Alustame kõige värskemast ja võtame näiteks kaks äsja nime vahetanud panka. Alles oktoobris tegevust alustanud Coop Panga neljast juhatuse liikmest suisa kolmel on Swedbanki taust. Pikka aega LHV-s töötanud ja enne seda Swedbanki kindlustuskonsultant olnud Kerli Lõhmus on nüüd Coop Panga finantsjuht. Äripanganduse juht Hans Pajoma on varem töötanud mitmel ametikohal Hansapangas. Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink on samuti staažikas Hansapanga töötaja, kes töötas aastail 1996–2008 seal juhtivatel ametikohtadel Viljandi kontori juhatajast jaepanganduse tegevdirektorini. Rink on olnud ka Eesti Energia juhatuse liige ja energiamüügi juht. Muide, nüüd istub sellele kohale Hansapanga kunagine staarmaakler Charlie Viikberg.