Hansapanga üks asutaja Toomas Sildmäe on südamest pettunud praeguses Swedbankis

Eriti kohtlaseks muudab kogu loo Swedbanki väide, et investeeringute kohta pole dokumente säilinud. Kohus on leidnud, et üldteadaolevalt nõuab krediidiasutus näiteks iga eluasemelaenu andmise eeldusena tagatiseks oleva kinnisvara osas tunnustatud spetsialisti hinnangut, mis peab vastama kindlatele standarditele. Rumeenia investeeringuga aga pank nii ei teinud. „Olukorras, kus jäetakse elementaarsed kontrollikohustused täitmata, võib see viidata mitte hoolsuskohustuse rikkumisele, vaid tahtlikule tegevusele,“ seisab ringkonnakohtu otsuses.