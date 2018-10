Hanschmidt pole loobunud Eesti suurima kaubanduskeskuse rajamise plaanist

Infortari juht Ain Hanschmidt ütles uudistesaatele "Aktuaalne kaamera", et kaubanduskeskuse rajamine on veninud eelkõige üheksa aastat väldanud detailplaneeringu kehtestamise tõttu. Ta ütles, et Infortar jätkab hinnanguliselt 150 miljonit maksma mineva projekti elluviimist, kuid ka kiirustamiseks pole mingit põhjust.

"Me vaatame ka praegu, et kaubanduskeskusi on Tallinnas päris palju ja uus T1 on tulemas, vaatame, kuidas tal läheb. Ja kui kliente tekib, kliendid tulevad, siis me tingimata hakkame ka ehitama, sest meil on kõik ehitamiseks valmis, detailplaneering on käes, finantseerimine on olemas, ainult me peame tegema asju, mida kliendid soovivad," rääkis Infortari juht.

