Hanschmidt: poliitikud peavad meie majandust toetama

Tallinki suuuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt rääkis usutluses Laupäevalehe, et poliitikud peaks oma tegevusega kohalikku majandust toetama.

Meie ettevõtetel pole teab mis palju jõukust või n-ö rasvakihti. Kui tahad äri teha, siis pead pangast laenu saama. Kui võtad palju laenu, on sul suur vastutus, kohustus, et äriplaan, mille peale laenu võtad, töötaks. Kas seitse aastat või kümme aastat või kui tahes pikalt. Äriplaani puhul on ääretult oluline, et majanduskeskkond püsiks stabiilne. Oluline on ka see, millised ja kui kõrged on maksud.

Kui oled lõpuks suure laenu kätte saanud, oled investeerinud, siis, nagu meie puhul juhtus, annab valitsus pooleteise kuu pärast teada, et maagaasi maksustatakse 3,4 korda… Sellist rünnakut ei oska omadelt poliitikutelt oodata. Pigem mõtled, et kõik, kaasa arvatud poliitikud, on huvitatud sellest, et Eesti majandus kasvaks. Sest kui majandus kasvab, saab rohkem inimesi tööd, jõukus suureneb ja elu riigis on parem.

Tallinkis saavad tööd tuhanded väiksemad ettevõtjad. Kes pakuvad kõikvõimalikke tooteid, kes teenuseid, kes remonti – mida kõike veel! Eelmisel aastal oli me investeerimisettevõttel Infortar investeeringutemahukas aasta. Investeerisime umbes 350 miljonit eurot. Alustasime Maardusse 15 000-ruutmeetrise logistikakeskuse rajamisega ja lõpetasime 15 000-ruutmeetrise Lasnamäe tennisehalliga. Mõlema avamisüritusel mõtlesin, et tänan kõiki, kes neis ettevõtmistes kaasa lõid. Nii tennisekeskuse kui ka logistikakeskuse rajamisel sai tööd üle 50 ettevõtte. Nii paljud, et ei jõudnud neid kõiki ükshaaval tänada.

Eesti majanduspoliitikast rääkides – poliitikutel tuleb kõik teha selleks, et kohalikku majandust toetada. Ja vähemalt kuulata ettevõtjaid.

Uue valitsusega läks olukord kohe jube närviliseks. Arvatavasti tuleb see kogemuse puudumisest, vahest paari aasta pärast hakatakse riiki paremini juhtima.

Loe pikemalt intervjuud Laupäevalehest.