Hanschmidt: Tallinki nähakse Ida-Euroopa ettevõttena

Ain Hanschmidt Foto: Rauno Volmar

Infortari üks kolmest suuromanikust ja Äriplaani konverentsi esineja Ain Hanschmidt ütles, et Tallinkit nähakse Ida-Euroopa ettevõttena ega taibata, et see on Läänemere üks suuremaid laevandusfirmasid, kirjutab Äripäev.