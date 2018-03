Hanschmidt: uus juhatus peab hakkama aktsia hinda kasvatama

Millest selline valik: kutsuda Tallinki juhtima Paavo Nõgene – kultuurivaldkonna tippjuht, ent laevandusäriga mitte kunagi kokku puutunud kauaaegne riigiametnik?

Paavo Nõgese leidsime Enn Pandi kaudu, tema ettepanekul see vahetus tehti. Kui Paavo Nõgest iseloomustada, siis on ta võimekas juht, end tippu üles töötanud, hea mainega. Tallinki meeskonnale on see kasulik ja tugevdab seda. See on ikkagi töö inimestega, nende innustamine, veenmine, kommunikatsioon. Kunsti- ja kultuurivaldkonnas on tal üle 4000 inimese, paljud neist suurte egodega, nende juhtimine pole kindlasti lihtne.