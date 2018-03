Hanschmidti-Pandi ettevõte jätkab Tallinki osanikeringis. Investeerimisekspert: see on nii hea kui halb uudis

Tallink Megastari esimene väljumine Foto: Tallink/Andres Raudjalg

Tallink Grupp teavitas, et nõukogu otsustas lõpetada 2017.aasta juulis alustatud protsessi võimalike strateegiliste valikute leidmiseks. See tähendab, et Tallinki suuromanik Infortar jääb laevafirma osanikeringi.