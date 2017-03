Hanschmidti tehing võib jälle vett vedama minna

Suurärimees Ain Hanschmidt võib jääda ilma tee-ehitajast TREV-2, sest viimase praegune omanik BaltCap otsustas ostueesõigust kasutada.

Praegu ootab investeerimisfond BaltCap Private Equity Fund L.P. konkurentsiametilt luba soetada teise fondi East Capital Explorer AB osalus, kirjutab Äripäev. BaltCapile kuulub TREV-2 Grupi aktsiatest 36,3%, East Capitalile 38,3%.

Ain Hanschmidti ei õnnestunud kommentaariks tabada, kuid varem on ta öelnud, et TREV-2 ostab Infortar ainult sel juhul, kui saab enamusosaluse. Hanschmidt oli juba jaanuari lõpus sel teemal rääkides ettevaatlik. „Kunagi Estonian Airist ka rääkisime, et tahame ja ostame, aga pärast ei saanud. Ei taha ära sõnuda. Elu näitab, et ei saa varem seletama hakata.“

Konkurendid kahtlevad, kas Infortari taga olevaid Hanschmidti, Kalev Järvelille ja Enn Panti tulevikus TREV-2 omanikeringis näeb.

