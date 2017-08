Hansson: kallis euro ei pane hetkel muretsema

Euroopa Keskpanga rahapoliitika üle otsustaja ja Eesti Panga juht Ardo Hansson andis Bloombergile Tallinnas intervjuu, kus märkis, et teda ei pane hetkel muretsema euro kallidus ajal kui keskpankurid valmistuvad arutama, kuidas tõmmata koomale võlakirjade kokkuostuprogrammi.

Tänavune euro 12 protsendine kallinemine USA dollari vastu peegeldab suuresti euroala majanduse hoogu, ütles ta. Selle asemel peaks olema fookuses rahapoliitilise sõnumi sepitsemine stiimuliste kohta 2018. aastaks.

Euroopa Keskpanga ametnikud pöörduvad suvepuhkuselt tagasi ja kogunevad 7. septembril Frankfurti arutama rahapoliitikat.

Kuigi juunikuiseks keskpanga istungil kaotati pressiteatest fraas edasise intressitaseme alandamise kohta, lisas Hansson, et keskpank saab jätkuvalt rahapoliitikat lõdvendada läbi täiendavate varade kokkuostu.

Ta ütles, et tal pole nägemust, kuidas rahapoliitiliste stiimulite paketiga minema edasi pärast 2017. aastat, lisades, et on ka teisi meetmeid nagu hoiuste negatiivsed intressimäärad, lõppevatest võlakirjadest saadava raha reinvesteerimine ja pankadele antavad pikaajalised laenud. Ostetavate võlakirjade kompositsioon võib olla olulisem kui ostude maht, lausus ta. Samuti võib keskpank osta kokku rohkem ettevõtete võlakirju.

Hansson tunnistas, et rahapoliitika muutus on keskpanga kommunikatsiooni poolelt paras katsumus. Tema on tugevalt selle poolt, et säilitada varadeostuprogrammi limiidid, mis keelavad osta rohkem kui 33 protsenti ühe valitsusest emitendi võlakirjadest.