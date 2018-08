Hansson: Keskerakonna valimislubadus on väga riskantne

Kuivõrd Keskerakonna ettepanek on risti vastupidine Eestis praegu pangandussektoris kehtestatud nõuetele, siis keskpanga president Ardo Hansson seda suuremat ei tervita. "Ma arvan, et minu ametiaja üks suurim saavutus on olnud see, et me oleme saanud luua instrumendid, mis seavad kinnisvara- ja laenuturule mingid piiranguid, mõistlikud parameetrid, mis aitavad tulevikus suuremaid õnnetusi ära hoida," ütles ta.

Hanssoni sõnul suurendab kodulaenu omaosaluse kaotamine kogunõudlust, kodude hinnad hakkavad kasvama ning kuhjuvad riskid, mis võivad mõne aasta pärast realiseeruda. "Võib ka juhtuda, et kinnisvara soetamise taskukohasus satub löögi alla, kuna kõigil on järsku hästi kerge kinnisvara osta, aga sama kiiresti kinnisvara juurde ei tule. Siis me hakkame kuulma noortest peredest, kes enam ei saa kinnisvara soetada, sest hinnatase on eest ära jooksnud."

