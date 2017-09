Hansson: ma ei ole nõus selle OECD soovitusega

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD peasekretär Angel Gurria soovitab Eesti riigil julgemalt laenu võtta, et teha investeeringuid, mis Eesti majanduskasvu potentsiaali tõstaksid, kirjutas Äripäev.

„Teil on võimalus kasvada kiiremini ja saate seda teha ilma riigi rahandust ohustamata,“ keelitas Gurria, osutades, et Eesti riigi võlatase on OECD riikide seas kõige madalam.

Eesti Panga president Ardo Hansson laitis selle OECD soovituse kohe maha. Ta osutas, et kui aasta tagasi olid signaalid majandusest veel vastukäivad, siis tänaseks plingivad kõik kuumenemisohtu. „Kui vaatad tööturgu, palgakasvu, inflatsiooni, majanduskasvu, kõik viitavad sellele, et me praegu pingutame üle.

