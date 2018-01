Hansson Saksa lehele: Estcoini ei tule, meie valuuta on euro

Eesti Panga president Ardo Hansson lükkas Börsen-Zeitungile antud intervjuus muuhulgas ümber meedias kõlanud väited nn Estcoini ehk Eesti oma krüptoraha kasutuselevõtust. Krüptorahasid peab Hansson üldisemalt suureks mulliks.

"Kahjuks edastasid mõned valitsusasutused eksitavat infot. Otse öeldes - ei valitsus ega meie keskpangana ei kaalu krüptovaluuta väljaandmist. Meie valuuta on euro, ja euro on hea valuuta. Kui kogu see mull ükskord lõhkeb, laheneb see diskussioon lõplikult. Me ei kavatse teha midagi, mille pärast keegi peaks muret tundma," ütles Hansson lehele.

Estcoini ideega tuli välja Eesti e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus tänavu suvel. Veel detsembris teatas Korjus, et idee kallal töötatakse edasi ning kaalumisel on kolm estcoini varianti.

Krüptorahadega praegu maailmas toimuvat peab keskpankur hullumeelsuseks. "See on tõeline mull - võibolla hullem, kui Hollandi 17. sajandi tulbimaania. Krüptovaluutade olemuslik väärtus on veel väiksem, kui tulpidel," märkis ta.

Samas ei pea Hansson krüptorahasid maailmamajandusele suureks riskiks. "Käibed on liiga väikesed. Kui nad järsult tõuseks ja krüptorahade ostmiseks hakataks suuri laene andma, siis võiks oht tekkida. Praegu on see aga probleem investoritele ja tarbijatele. Mõned inimesed saavad ilmselt väga rikkaks. Kuid paljud jällegi ilmselt kaotavad suure hulga raha," sõnas Hansson.