Hansson teab miks inflatsioon on nii madal

Pigem on globaliseerumise asemel Hanssonile olulised energia- ja mingeil määral ka toidukaupade hinnad, mille tõttu on inflatsioon olnud vaos hoitud. Need mõjutasid varasema buumi ajal aastatel 2004-2007 hinnatõusu kiiremaks, hoiavad praegu hinnatõusu maas.

Hanssoni arvutuste kohaselt oleks põhiinflatsioon, kus pole arvestatud energia- ja toiduhindadega, euroalal viimasel kolmel aastal olnud eelmist buumi modelleerides keskmiselt 2,6 protsendi kandis, mistõttu koguinflatsioon olnuks 1,9 protsenti mis ongi keskpanga ametlik eesmärk. „Aga põhiinflatsioon on vaid pool sellest,“ lausus ta.

Et aga energia- ja toiduhinda mõjutavad oluliselt üleilmsed turud, on eesmärk vaevalt lühiajaliselt saavutatav. Maailmaturu hinnad pole alati madalad, usub ta.

Teise probleem, mille Hansson välja tõi, on see, et oma kinnisvaras elamise kulud pole euroalal inflatsiooni sisse arvestatud. Kuigi pikaajaliselt ei muudaks see pilti, oleks viimasel kolmel aatal olnud inflatsioon 0,5 protsendipunkti kõrgem.

Huvitaval kombel küsiti ka loengul, et kuidas Eesti on vähendanud sularaha osakaalu.

Viimase küsimuse puhul Ardo Hansson enda hinnangul ilmselt šokeeris kuulajaid kui teatas, et ta on pigem suur sularaha fänn ja näeb sularaha kasutuse vähenemises pigem probleemi.