Haridusameti juht GAG-i Kalamaja koolist: jah, meile pandi üle jõu käiv ülesanne, õigemini me võtsime selle ise

Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul lubati Gustav Adolfi gümnaasiumi uuele, Kalamajas asuvale algklasside majale kasutusluba tänase päeva jooksul, sest päästeametil ega linnaplaneerimisametil rohkem märkuseid ei olnud. 1954. aastal ehitatud maja renoveeriti täielikult ning sai ka märkimisväärse juurdeehituse napilt kaheksa kuuga. Peatöövõtja Nordlin Ehituse ehituskvaliteedis ei kahtle Pajula absoluutselt.

Kooli kogumaksumuseks on 6,5 miljonit eurot, ehitus läks hankeregistri järgi maksma ca 5,1 miljonit. Millest koosnesid ülejäänud kulutused?

Riigihanke maksumuse piirist ehitus üle ei läinud ehk kooli maksumuseks on 5,1 miljonit eurot. Küll aga lisandus mööbel, sisustus. Me püüdsime tõesti teha nii, et selles koolis oleks moodne õpikeskkond ja tehnikavahendid. Tõesti, see oli väga kallis lahendus. Ainuüksi IKT lahendused läksid maksma üle miljoni euro, need on võetud kapitalirendile.

Ehitisregistris ei ole isegi kooli kasutusloa taotlust üleval, rääkimata loa saamisest. Küll aga loodate homme 560 lapsega koolitööd alustada.

Taotlus on juba ammu sisse antud, 14. augustist. Tänaseks on need märkused ja puudused likvideeritud, mida päästeamet, terviseamet ja linnaplaneerimisamet reede õhtul tegid. Täna hommikul käisid vastavad ametid objektil uuesti ära, terviseamet sai oma vastavad dokumendid kätte. Niipalju ma tean, et rohkem märkuseid neil ei olnud ja tänase päeva jooksul lubati kooskõlastused anda. Aga ma igaks juhuks rohkem midagi ei kinnita ise, enne kui meil see luba käes on.

Homme võib siis õppetöö alata?

Kui kasutusluba on olemas, siis hakkab, vastasel juhul mitte.

Kas siis on taaskord spordipäev?

Ei, siis on meil kriisimeeskond, kes tuleb kokku ja siis otsustab, mida teha. Võimalik, et kasutame siis teisi õpperuume. Aga praegu me töötame tund korraga.

Kas teile endale ei tundu kõik kooli ümber käinud asi niivõrd kiirustades ja ülejala tehtud?

Ei, mul on tegelikult väga hea tunne. Meile pandi, jah, ülejõu käiv ülesanne, aga...

Kes teile selle ülesande pani?

Me ise võtsime selle! Me tundsime, et see kooli idee oli niivõrd hea asi. Nii sisult kui vormilt. Hariduses me ootame koguaeg kümme aastat õigete asjadega. Aga nüüd olime valmis panustama, et uus haridussisu, võimas projekt saaks võimalikult kiirelt valmis. Meil vajame hästi kiiresti kooli, mis oleks novaatorlik ja annaks maailmatasemel haridust. Uskuge mind, me võidame sellest kõik.

Hetkel ei räägi ma õppekvaliteedist, vaid ehituskvaliteedist ja võimalikust ehituspraagist, mida niivõrd kiirustades võib ka parematel tegijatel ette tulla.

Ehituskvaliteedis ma absoluutselt ei kahtle. Tõepoolest me oleme seda teinud väga kiiresti ja me oleme palju käinud ringi nii Eestis kui Soomes, et kuidas teha parimat asja. Ausalt, mu süda laulab kui me saame selle kasutusloa kätte. Me ei saa seista hariduses kohapeal ja ainult mõtteid mõlgutada. Meil oli raske, aga tegime kõike rõõmuga. Kõik lapsed on seal koolis õnnelikud, uskuge mind ja lapsevanemad, kes oma lapsed sinna viivad, on samuti õnnelikud. See, et raske on... elus peabki olema!