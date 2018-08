Harju Elekter ehitab Haapsallu päikeseelektrijaama

Paremal ääres on üks rida elektrit tootvaid päikesepaneele. Ülejäänud on kollektorid, mis toodavad sooja vett.

Harju Elektri päikesejaama aastatoodangust piisab kuni 500 korteri aastase elektrivajaduse katmiseks, kirjutab tänane Lääne Elu.

„Suvise võimsusega,kui päikest on palju, võiks see katta kümme protsenti Haapsalu linna tippkoormusest, suvekuude tarbimisest teeb see kokku paar-kolm protsenti,” ütles Harju Elektri juhatuse liige, kinnisvara- ja energeetikaosakonna juhataja Aron Kuhi-Thalfeldt.

Haapsalu päikesejaam on Harju Elektri esimene. Päikesepaneele on küll varem paigaldatud (Soomes ja Eestis, võimsus kokku 320 kilovatti), aga seda tootmishoonete katustele või fassaadidele.

Päikeseelektrijaama ehitus algas nädala eest, mil töömehed paigaldasid põrgukuumuses esimesed metallraamid, kuhu hiljem kinnitatakse üle 2700 päikesepaneeli – kõik suunaga lõunasse ja 35kraadise nurga all, mis püüab Eesti oludes päikest kõige paremini.

Eilseks olid paigas pooled alusraamid.