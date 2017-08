Harju Elekter majanduskasvust: muutust on tunda

Buumi veel pole, kuid majandus on stagnatsioonist väljunud, ütles teises kvartalis pea poole võrra kasvanud Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe, kirjutab Äripäev.

Statistikaameti andmetel kasvas teises kvartalis majandus 5,7%, mis on viimaste aastate kiireim ja tugevaim kasv. Elektriseadmete tootja Harju Elektri peadirektori Andres Allikmäe sõnul annab igati tunda, et majandus on läinud paremini.

„Kindlasti asjad edenevad positiivses suunas, vahe on märgata. Vaadake kui palju autosid on sadamas koormatega soome poole sõitmas,“ ütles ta.

Sellegipoolest ei julge Allikmäe väita, justkui oleks Eesti majandus jõudnud buumi. „Pigem võib öelda, et oleme stagnatsioonist välja tulnud,“ ütles ta.

Loe pikemalt Äripäevast.