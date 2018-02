Harju Elekter sai Rootsist suurtellimuse

Harju Elekter võitis Rootsis hanke alajaamade tarnimiseks. Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte E.ON Energidistribution edastas eile ametliku teate hanke võidu kohta vastavalt millele tarnitakse 3-aastase lepinguperioodi vältel Rootsi üle 2000 alajaama. Veebruaris toimub lepingu tingimuste ja mahu täpsustamine ning raamleping on kavas sõlmida märtsis, teatas Harju Elekter börsile.

Harju Elekter Grupi Eesti ja Soome tehastes toodeti möödunud aastal 3000 alajaama. Käesoleval aastal eeldame alajaamade tootmise ja müügi kasvu nii Rootsis kui ka Soomes. Tellimusmahu tõrgeteta täitmiseks laiendati 2017.aastal ASi Harju Elekter Elektrotehnika tootmisvõimsusi ning tütarettevõtte tegevus siirdati uutesse tootmishallidesse Keila Tööstuspargis.

E.ON Energidistribution AB on Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte, kelle elektrivõrgus on üle 44 000 alajaama. E.ON Energidistribution AB varustab elektrienergiaga üle miljoni era- ja ärikliendi Rootsis. E.ON Energidistribution AB emaettevõte E.ON on rahvusvaheline eraomandis olev energiatarnija, mis keskendub taastuvatele energiaallikatele, elektrivõrkudele ja uue energia kliendilahendustele.