Harju Elektri suurt tarnelepingut pikendati

Harju Elektri ja Caruna vahel 19.detsembril 2016. aastal sõlmitud leping on kasvatanud oluliselt alajaamade tootmist Harju Elekter Grupi Eesti ja Soome tehastes. Lisaks tavapärasele toodangule on ainuüksi Caruna Grupile valmistatud üle 1000 komplektalajaama aastas ning see on tõstnud alajaamade aastatoodangu siinsetes tehastes enam kui 4000 alajaamani.

Harju Elekter Grupi viimaste aastate jõuline laienemine nii äriühenduste soetamise, uutele turgudele sisenemise kui ka tütarettevõtete aina tihedama integratsiooni näol suurendab kontserni võimekust pakkuda oma klientidele keerulisemaid insener-tehnilisi täislahendusi, võtmed-kätte projekte ja tugiteenuseid.

Caruna on Soome suurim jaotusvõrguettevõte, kes omab orienteeruvalt 20%list turuosa Soomes, vastutades 650 000 ettevõtte või üksikisiku elektrienergia varustatuse eest Lõuna-, Edela- ja Lääne-Soomes, Joensuus, Kirde-Uusimaal, Lapis ja Satakunnas.