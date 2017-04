Harju KEK alustas Valdmäe Tööstuspargi ehitust

Harju KEK alustas Valdmäe tööstuspargis ehitustegevust ning esimene hoone valmib juba aasta lõpus.

Harju KEK AS alustas ehitustegevust Valdmäe Tööstuspargis. Pärnu mnt äärde arendatav tööstuspark asub 3,25 hektari suurusel alal, kus maksimaalne hoonestus brutopinna näol on planeeringu järgi 30 600 m2.

Harju KEK on alustanud kommunikatsiooni trasside ja siseteede ehitusega ning paralleelselt projekteeritakse kahte ärihoonet pindalaga 3500 m2. Esimene hoone valmib juba käesoleva aasta lõpus. Esimeses etapis rajatakse kaks ärihoonet, millest 50% ulatuses on tänaseks üürikokkulepped saavutatud. See aasta investeeritakse tööstuspargi arendusse ca 2,7 miljonit eurot.

Arvestades piirkonna eripära ning suurt nõudlust uute üüripindade osas, on hooned suunatud peamiselt kergtootmise ning jae- ja hulgikaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Paindlikud lahendused võimaldavad üürida väga erineva pindalaga ruume, sõltuvalt ettevõtte vajadustest. Valdmäe tööstuspargi lähiümbrus on väljakujunenud tööstuspiirkond, mis on koduks väga paljudele rahvusvaheliselt edukatele ettevõtetele.