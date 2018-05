Harju omavalitsused: Simsoni plaan raiskaks riigi raha ja suretaks välja hästi töötavat rongiliiklust

Harjumaa omavalitsuste liit ütleb majandusministeeriumile saadetud kirjas, et Kadri Simsoni (pool)tasuta ühistranspordi plaani puhul pole läbi mõeldud, mis tagajärjed sellel oleks rongiliiklusele ja kommertsbussiliinidele. Samuti ei olevat üldse selge, kas Harjumaa inimestel tasuta bussisõidu järele suurt nõudlust on.

Omavalitsused panevad ette kaaluda riigi eraldatavate miljonite eurode eest sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist, tehes vahet ka erinevate vajadusetega inimeste vahel, nt õpilased ja pensionärid. Samuti tuleb nende sõnul silmas pidada geograafiat ja erinevate kohtade asustustihedust.

"Harjumaa kontekstis peame eriliselt vajalikuks liinivõrgu arendamist ja terviklahenduste väljatöötamist, et arvestaks rohkem inimeste tegelike vajadustega ning vähendaks tööandjate vajadust töötajate vedu ise korraldada," seisab liidu esimehe, reformierakondlase Andre Sepp'i allkirjaga läkituses. Teadupärast pole Simson seni olnud nõus mitmete ühistranspordikeskuste ideega, et transpordile eraldatavast lisarahast võiks suuremat osa kasutada just liinivõrgu arendamiseks ja tihendamiseks.

Harju omavalitsused teevad Simsonile praeguse plaani kohta neli etteheidet: