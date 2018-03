Harjumaa liinihange takerdus kohtuvaidlusse

31. detsembril 2018 lõpeb Harjumaa põhjasuuna bussihange AS-iga Temptrans. Uus hange kuulutati välja aasta alguses. Üks huviline AS Samat, kes teenindab juba Harjumaa lõunasuunda, vaidlustas hanke enne selle kulminatsiooni. Hanke eeldatav maksumus on ligi 19,24 miljonit eurot ja kestus kaheksa aastat. Vaidlus on jõudnud Tallinna halduskohtusse.

„Samati soov on osaleda õiguspärasel hankel ja teha seal parim pakkumine. Hetkel on hankija pakkumuste tähtaega edasi lükanud kuni 10. aprillini, aga selleks ajaks ei jõua kohtuasi jõustunud lahendini. Seetõttu oleme taotlenud kohtult ka riigihanke peatamist,” kommenteeris Samati esindaja, advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Jaana Nõgisto.