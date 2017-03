Harjumaa marja- ja seenekuningad teenivad korralikku kasumit

Alates sellest kuust on Tallinna kaubanduskeskuste ja poodide juures taas märgata „No bananas" silte. Müügile on tulnud maasikad ja muu värske kraam. „No bananas" ehk ettevõte Get Fresh Estonia OÜ on hooajaline ettevõte, mis tegutseb märtsist juulini. Ärileht vaatas, kuidas neil varasematel aastatel läinud on.

Get Fresh Estonia OÜ otsib praegu aktiivselt müüjaid ning pakub palka kuni 13 eurot tunni eest. Nad peavad oma käibe saavutama vaid viie kuuga. Müüakse maasikaid, vaarikaid, mustikaid, herneid, mureleid ja kukeseeni. Äri läheb väga hästi, dividendid on korralikud. 2015. aastal oli neil 22 jaemüügipinda Tallinnas ja Harjumaal. Praegu on neil kodulehel 16 müügikoha andmed. Ettevõtte müügitulu oli 2015. aastal 1,87 miljonit eurot ning puhaskasum 111 262 eurot. 2014. aastal määrati dividende 60 000 euro eest, 2015. aastal juba 80 000 eurot. 2014. aastal oli neil müügitulu 1,19 miljonit eurot ning kasum 70 694 eurot. Firma osanikud on OÜ Progresstrade ning OÜ Õigusbüroo M.O.B. Esimene neist kuulub Andero Keronen-Igonenile, teine Urmas Toomele. Kust tuleb saak? „No Bananas põllud asuvad Hispaanias. Nii saavad eestimaised marjasõbrad oma vitamiininälga juba varakevadel kustutama hakata, kuni marjahooaja lõpuni välja. Loomulikult pakume ka kodumaiseid marju, kui need ükskord valmis saavad. Meie maasikapõllud asuvad Huelva piirkonnas ja murelipõllud Lleridas, Zaragozas ja Jertes (Hispaania)," on kirjas ettevõtte kodulehel.