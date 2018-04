Harjumaal ja Pärnus tasuta ühistransporti ei tule. Teised omavalitsused löövad veel kulusid kokku

Järvamaa ühistranspordikeskuse tegevjuht Harri Lepamets ei taha veel seisukohta võtta. "Meil Harjumaaga sarnast probleemi pole. Riik doteerib kõik ja maht meil piiridest üle ei läheks. ÜTK üldkoosolek pole veel otsust teinud, enne ma spekuleerida ei tahaks," ütles ta.

Saaremaa vald: tasuta ühistransport oleks võimalik, aga seda tuleb arutada

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et riigieelarves on piisavalt vahendeid, et katta kõikide maakondade hetkel teenindatavate liinikilomeetrite maksumused ja ka lisaraha liinide tihendamiseks. "Seega oleks ka Saare maakonnas võimalik kehtestada tasuta ühistransport riigieelarves oleva rahaga," ütles ta.

"Kuni üle-eelmise nädala lõpuni elasime teadmises, et tasuta ühistransport tulebki selliselt, et vedajatele makstakse liinikilomeetri maksumus kinni ja liinikilomeetri hinnast kaob piletitulu komponent. Vahepeal tuli väga palju erinevat infot, kuidas asi hakkab edasi minema, aga üldine arusaam oli, et tuleb oodata ministri määrust ja siis saabub selgus. Seda selgust ju tegelikult ei saabunud, kuid olukorras, kus on võimalus valida erinevate variantide vahel, ei ole meil kohe täna otsest vastust, kuidas edasi minna. Antud teemat tuleb arutada ka vallavalitsuse tasemel ja hetkel ei ole seda jõutud veel teha," lisas Tiitson.

Valgamaa ÜTK: tasuta ühstransport aitaks Lõuna-Eestis inimesi aidata

Valgamaa ühistranspordikeskuse juht Agu Kabrits ütles, et olukorda on raske kommenteerida." Mina ei ole veel määrust lugenud. Meie peame kulud üle vaatame ja seejärel otsustama," ütles ta.

"Põhimõtteliselt oleme me seda meelt, et Lõuna-Eesti piirkonnas ehk riigi äärealas on teised probleemid kui pealinnas. Meil on vaja inimesi rohkem aidata ja hoida ning siin tuleks tasuta ühistransport kindlasti abiks," arvas ta. Kabrits lisas, et lõpliku otsuse teevad siiski kohalikud omavalitsused ehk ühistranspordikeskuse osanikud.

Pärnumaa ÜKT: tasuta ühistransporti sellel kujul ei tule

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütles, et neil on otsus tehtud. "Kõik seitse omavalitsust võtsid vastu ühiste kavatsuste protokolli, mis näeb ette osaliselt tasulist ühistransporti," ütles ta. "Me küll kulutaksime vähem vahendeid, kui ette nähtud, aga meie eesmärk on luua ühtne piletite süsteem. See tähendab, et sama hinna eest saab inimene sõita linna- ja maabussidega ning ühtedel alustel saaksid nii linnas kui maakonnas tasuta sõida õpilased, puuetega inimesed ja pensionärid," ütles ta.

Põhja-Eesti ÜTK: Harjumaal tasuta ühistransporti ei tule

MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo ütles juba varasemalt Ärilehele, et täielikult tasuta ühistransporti ministeeriumi poolt planeeritavate vahenditega pole võimalik teha. "Kui meile antakse vaba valik, siis me teeme Põhja-Eesti transpordikeskuse alla kuuluva nelja maakonna osas erinevad otsused. Kas need tulevad ühesugused või neli erinevat, seda näitab aeg," ütles ta.

Samas Harjumaa osas on asi juba selgem ning transpordikeskuse juhatuse heakskiidul otsustatakse, et sõidusoodustused tehakse eakatele, kooliõpilastele, puuetega inimestele, lasteaialastele ja eelkooliealistele ning nende saatjatele. "Kuid täiesti tasuta ühistransporti me Harjumaale nende vahenditega teha ei saa," nentis ta.