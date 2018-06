Harley-Davidson viib EL-i vastutollide tõttu osa tootmisest USA-st välja, Trump on üllatunud

USA presidendi Donald Trumpi kaubanduspoliitika on andnud esimese tagasilöögi mootorrattatootja Harley-Davidsoni otsuse näol viia osa tootmisest USA-st välja, et vältida Euroopa Liidu vastutolle.

Harley-Davidsoni samm on üks otsesemaid tõendeid, et hammas hamba vastu kaubanduslahingutel USA ja teiste riikide vahel on tagajärjed USA ettevõtetele. Harley-Davidson teatas, et kaotab kuni sada miljonit dollarit aastas, vahendab CNN.

„Rahvusvahelise tootmise suurendamine, et leevendada EL-i tollitariifikoormat ei ole ettevõtte eelistus, aga see kujutab endast ainsat kestlikku valikut,” teatas Harley-Davidson eile.

„Üllatunud, et kõigist ettevõtetest just Harley-Davidson on esimene, kes valget lippu lehvitab. Mina pidasin nende eest rasket võitlust ja lõpuks ei maksa nemad tolle müügi eest EL-i, mis on meid kaubanduse valdkonnas rängalt kahjustanud, 151 miljardi dollariga. Maksud on ainult Harley ettekääne – olge kannatlikud!” kirjutas Trump Twitteris.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Euroopa Liit alustas tollitariifide kehtestamist reedel 3,2 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele, mille hulgas on mootorrattad, apelsinimahl, burbooni viski, pähklivõi, mootorpaadid, sigaretid ja teksariidest tooted. Need on vastus Trumpi administratsiooni terase- ja alumiiniumitollidele Euroopa Liidule.