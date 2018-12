Harrastus võib aidata elada sajaseks

Uuriti viit kohta maailmas, kus inimesed on tuntud oma pikaealisuse poolest. Mis on selle saladus? Nendeks kohtadeks on Okinawa Jaapanis, Nicoya Cosa Ricas, Icaria Kreekas, Loma Lina USAs Californias ja Sardinia Itaalias, kirjutab BBC.

Niinimetatud sinistes tsoonides elavad inimestel on mõndagi sarnast – neil on sotsiaalvõrgustikud (mitte sotsiaalmeedia), igapäevane võimlemisharjumus ja suuresti taimne toitumine. Kuid on veel midagi mis neid ühendab. Igas sellises kogukonnas on inimesi, kes tegelevad aiapidamisega 80, 90 ja isegi saja aastaselt.

Toaseinte vahelt väljas elustiili koos mõõduka füüsilise aktiivsusega on peetud pikaealisuse saladuseks. Aiatöödega lüüakse kaks kärbest korraga.

„Kui pead aeda, siis enamus päevi teed madala intensiivsusega füüsilist tööd, mis kipub olema rutiine,“ ütles siniste tsoonide uurija Dan Buettner. Tema sõnul elavad aiapidajad kauem ja on vähem stressis. Seda kinnitavad paljud uuringud.

Dr. Bradley Willcox Hawaii ülikoolist uuris saja aastaseid Okinawas. See prefektuur Jaapanis on suurima sajaaastaste osakaaluga, kus neid leidub 50 iga 100 000 elaniku kohta. Paljud hoolitsevad oma väikese aia eest kõrges vanuses. Aed on midagi mis annab elule mõtte ja aitab iga päev jalule.

Samuti aitab saagi kasvatamine oma aiakestes kaasa sotsiaalsele suhtlemisele, sest kohalikul turul jagatakse oma aiasaadusi.

Siniste tsoonide spetsialist Buettner soovitab dieeti, mis koosneb 90% taimsetest saadustest, eriti maitserohelisest ja ubadest. Ja on väga tõenäoline, et kui juba endal on aed, siis seal ka taimseid toiduaineid endale kasvatakse.

Kuid kui aiapidamine on hea, kuidas oleks põllumajandusega? Käib ju maal elamine ja palju liikumine ka nende elustiili juurde.