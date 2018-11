HARULDASED MATERJALID | Kuhu sai Tallinnast lennata 1938. aastal, kui pikalt pidi lendu ootama ja mis olid toonased lennuhinnad?

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS 8

Mustamäe 1938. aastal

Kui viimasel nädalal on palju diskussiooni tekitanud Nordica lennuvõrgu kokkutõmbamine ja Delfi Kasulik tegi ülevaate, kuidas see Tallinnast algavate otselendude hulka muudab, siis Ärilehe käsutuses on haruldased materjalid 1938. aastast, mis näitavad, kuhu toona Tallinnast lennata sai.