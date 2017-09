Harvey tekitatud kahju võib ulatuda kosmiliste summadeni

USA rahandusminister Steven Mnuchin soovitas pühapäeval tõsta USA kongressil valitsuse võlalage, et saaks abistada orkaani Harvey tagajärgede likvideerimist, kirjutab Reuters.

50-aasta rängim Texast tabanud orkaan on hinnanguliselt tapnud umbes 50 inimest, sundinud ümber asuma enam kui miljon inimest ja hävitanud 480 kilomeetrisel teel 200 000 eluaset.

Houstoni linna ja piirkonna kriitilise tähtsusega infrastruktuuri on hakatud taastama üheksandal päeva pärast orkaani saabumist. Nüüd on läinud Washingtonis debatt sellele, kuidas maksta õnnetuse ohvritele.

Texase kuberner Greg Abbott prognoosis, et tekitatud on 150-180 miljardi dollariline kahju. See on tema sõnul kulukam kui orkaani Katrina või Sandy, mis vastavalt laastasid New Orleansi 2005. aastal ja New Yorki 2012. aastal.

Donald Trumpi administratsioon palus hakatuseks kongressilt 7,85 miljardit dollarit, mis on köömes võrreldes vajamineva summaga.

Kuid ka selle summa saamine võib kongressis venima jääda, sest võlalagi on ees. Kui kongress ei tõsta võlalimiiti, siis USAl saab raha otsa juba selle kuu lõpuks.

„Ilma võlalae tõusuta ei tunne ma end mugavalt, et me saame anda sel kuul Texase abistamiseks raha,“ ütles Mnuchin Fox Newsile.

Kongressis ülekaalus olevad vabariiklased, kes traditsiooniliselt on olnud võlalae tõstmise vastu, võivad rahavajaduse seostamise tõttu Harvey abiga tõsta võlalage.

Loe veel

Katrina püstitas rekord, kuna läks USA maksumaksjatele maksma enam kui 110 miljardit dollarit.

Houstoni linnapea Sylvester Turner ütles, et eeldab, et enamus avalike teenuseid ja ärisid hakkavad teisipäeval tööle.

Ameerika Punase Risti andmetel vajasid Texase 270 varjupaigas 37 000 inimest öömaja ja lisaks veel 2000 inimest Louisiana seitsmes varjupaigas.

Pühapäeval oli elektrita 84 700 eluaset ja äri. Tipphetkel oli umbes 300 000 inimest elektrita.

Orkaani tõttu tõusis USAs bensiinifutuuri hind kahe aasta tipptasemele. Reedest on hakanud USA suured rafineerimistehased pöörduma tavapärase töö juurde. USA suurim kütusetorujuhtmete süsteem Colonial Pipeline peaks alustama tööd täna ning bensiinitorujuhe hakkab plaanide kohaselt homme tööle.