Hea on elada vabas riigis. Aafrika riigi valitsus plaanib veidraid makse ja pornodetektori kasutusele võttu

Kui Uganda valitsejad saavad oma tahtmise, siis muutub Facebooki või Twitteri kasutamine tasuliseks. Riigi poolt tellitud lahendus hakkab skaneerima inimeste telefone ja arvuteid, et nad pornograafilisi teoseid ei vaataks, kirjutab Bloomberg.

Facebooki ja Twitteri külastamine võib maksta mõned sendid päevas. Need on vaid osad meetmed, mida valitsus on lubanud, et saada rahvalt rohkem makse, aga ka selleks, et vähendada „kuulujutte ja moraalitust". Inimõiguste grupid ütlevad, et sotsiaalmeediamaks on järjekordne katse rünnata riigis väljendusvabadust. Selle taga on president Yoweri Museveni, kes on riiki juhtinud kolm aastakümmet.

2016. aastal, valimiste ajal, keerati Twitter riigis kinni ning Museveni sai taas võimule. Ka varem on Uganda valitsus silma jäänud veidrate seadusemuudatustega. Näiteks sooviti karmimaid vanglakaristusi homoseksuaalsuse eest. See otsus keerati 2014. aastal siiski tagasi, sest kohus otsustas, et seadus ei olnud korrektselt jõustunud ning välisabi pakkuvad riigid ütlesid, et keeravad rahakraanid kinni.

Nö „kuulujutu" maks on parlamendist juba läbi käinud ning saab reaalsuseks 1. juulil. Facebooki, Twitteri, Skype'i, WhatsAppi ja Viberi kasutajad peavad hakkama maksma päevas 200 šillingut. Seda hakkavad koguma mobiilioperaatorid.