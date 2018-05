Hea seis Eesti pangandussektoris ei tähenda, et ettevaatusabinõusid ei peaks rakendama ehk miks suured pangad peavad koguma suuremaid puhvreid?

Milline pank on süsteemselt oluline?

Panganduskesksetes finantssüsteemides peetakse süsteemselt olulisteks turuosalisteks eelkõige panku, mis on suured, keerukad, omavahel tihedalt seotud ja mille teenuseid ei ole kerge asendada. Teisiti öeldes on need pangad, mille mittetoimimine võib põlvili suruda terve finantssüsteemi ja majanduse laiemalt. Sellest ka levinud hoiak, et probleemide korral päästetakse seesugune krediidiasutus igal juhul. Eeldus, et päästerõngas on alati käepärast ja keegi teine tasub riskide realiseerumisel arve, võib viia riskiisu suurenemiseni. Ühtlasi võib see tähendada rahastamiseeliseid või võimalust tegutseda suurema finantsvõimendusega kui muidu. Kuid kes lõikab kasu, peab probleemide tekkimisel ka vastutama. Selline mõttekäik on olnud aluseks, miks nii Euroopa Liidus kui ka mujal pannakse panga võimalikele süsteemsetele mõjudele hinnasilt – täiendav kapitalipuhvri nõue.

Kapitalipuhvrite määramise mängureeglid

Süsteemselt olulistele pankadele täiendava kapitalipuhvri suuruse määramisel põhinetakse kaalutlustel, mille keskmes ei ole kas-küsimus, vaid mis-siis-kui-tüüpi-konstruktsioon. Piltlikult öeldes ei ole määrav kivi kaugus kaljuservast, vaid tagajärg, kui kivi peaks servalt alla kukkuma. Mitmele teisele kivile annab see tõuke veerema hakkamiseks? Kui kaugele on kosta mütsatus, kui kivi puudutab maad? Kehtib põhimõte: kapitalipuhvri määr peab olema seda kõrgem, mida suurem on krediidiasutuse süsteemne olulisus. Selle põhimõtte rakendamine eeldab omakorda süsteemse olulisuse mõõdiku olemasolu.

Euroopa Liidus mõõdetakse krediidiasutuse süsteemset olulisust ühtse metoodika alusel. Niinimetatud automaatne hinnang süsteemsele olulisusele kujuneb eri näitajate põhjal, mis on jagatud nelja kategooriasse: suurus, tähtsus majandusele, keerukus (sh piiriülene tegevus) ning omavaheline seotus. Iga näitaja puhul leitakse panga turuosa. Panga süsteemse olulisuse hinnang peegeldab nõnda selle kaalutud keskmist turuosa pangandussektori varade ja muude tegevusmahtude suhtes. Euroopa Liidu ülene ühtne lähenemine süsteemselt oluliste krediidiasutuste tuvastamisel tagab läbipaistvuse ja võrreldavuse, ent selles protsessis peab samuti arvestama riikide finantssektorite eripäradega. Eesti pangandussektori rahastamise struktuuri erisuste tõttu on Eesti Pank automaatset metoodikat kohandanud – nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik.

Eesti neli süsteemselt olulist panka

2018. aasta hindamistulemuste kohaselt on Eestis neli süsteemselt olulist panka: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank ja LHV Pank. Nende nelja panga keskmine turuosa eri tegevusalade põhjal oli 2017. aasta lõpu andmetele tuginedes suurem kui künniseks seatud 3,5%. Veel kaks aastat tagasi oli see nimekiri kaks korda lühem. Kui eelmisel aastal lisati süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka turuosa suurenemise tõttu AS LHV Pank, siis selle aasta uus tulija on Luminor Bank AS. Viimane areng süsteemselt oluliste krediidiasutuste nimekirjas peegeldab Eesti pangandussektoris toimunud struktuurimuutusi, mis kaasnesid ASi DNB Pank ja Nordea Bank AB Eesti filiaali ühendamisega.