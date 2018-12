Hea turundus tasub ära: Beckham ja Ritchie jõudsid eestlaste iglusaunani läbi Facebooki postituse

„Kui küsisin, et miks just meie tooted, siis mõlemad ütlesid, et meie brändilugu köitis neid. See, mida me räägime ja kuidas me väljendame end läbi piltide, sõnumite ja muu. Näha oli, et nad mõlemad olid meie kodulehe risti-põiki läbi käinud," rääkis Kallas. Ta ütles, et pärast Ritchie ja Beckhami sotsiaalmeediapostitust septembris tuli Iglucraftile ka tellimusi juurde.

Tellimused maailmakuulsatelt meestelt tulid aga ettevõttele üllatusena. „Algul tundus üllatav. Ei julgenud väga uskuda. Eks me lõpuks mõtlesime, et ikka klient nagu iga teine. Võib-olla seal on turundusväärtus juures postituste näol, mis nad on teinud," märkis Kallas. Mõlemad mehed ostsid endale saunad, mille hind Iglucrafti kodulehe andmetel algab 13 900 eurost.

Küsimusele, kas Beckhami pühapäevase postituse järel valmistub ettevõte ka suuremaks tellimuste hulgaks, vastas Kallas. „Eks see ole näha. See tuleb tavaliselt väikese viitega ja praegu on vara öelda. Muidugi loodame."

Iglusaunu on Viljandimaal asuv ettevõte müünud enam kui 20 riiki üle maailma ja Kallase sõnul on kõige rohkem tellimusi välisriikidest tulnud Saksamaalt. Saunade tootmist alustati 2014. aastal. Kuna tootmismaht jooksvalt suureneb, siis peab Iglucraft plaani ka järgmisel aastal laieneda.

Iglucrafti emafirma Creative Woodworks OÜ müügitulu oli mullu 745 954 eurot ja see ületas 2016. aastat 200 000 euroga. 2017. aasta lõpetas ettevõte aga 193 910 euro suuruse kahjumiga. Creative Woodworksil on hetkel Krediidiinfo andmetel 16 000-eurone maksuvõlg.