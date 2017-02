Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul muutub alates märtsist palgamakseid tehes maksude deklareerimine automaatseks.

"Lähemal on koostööprojekt Eesti Pangaga, et palgamakseid tehes saaks samal ajal maksuarvestus ka tehtud. Mõte on hästi lihtne – meil on ligikaudu 36 000 ettevõtet, kelle igakuised maksud on seotud ainult tööjõumaksudega. Ehk nad maksavad palka ja nad pole käibemaksukohuslased," rääkis Reitmann.

"Suhtlemine riigiga toimub kord kuus, 10. kuupäeval, kui ettevõte peab deklareerima maksud ja need ära maksma. Lähtudes teenuse lihtsusest tekkis mõte, et palgamakse sooritamise hetkel võiks kohe ära toimuda ka maksuarvestus. Pangas ülekannet tehes kirjutatakse nagunii, kellele makse läheb. Sinna tuleks lisada linnuke, et tegemist on palgamaksega ja sellel hetkel toimub süsteemide vahel suhtlus, kus antakse pangale teada, kui palju tuleb makse maksta. Rohkem ei pea deklaratsioone eraldi esitama."

"Toode peaks valmima märtsis ja on osa suuremast plaanist kaotada süsteemis ebavajalik bürokraatia," rääkis ta.

Ümbrikupalgad on jätkuvalt murekoht

Reitmanni sõnul on MTA võtnud eesmärgiks enne nõustada ja siis kontrollida. "Õhus on olnud töösuhete varjamise teema tõstatus ja jälgimine. See tähendab, et oleme võtnud ettevõtetega ühendust ja selgitanud, mis on õige praktika. 900 ettevõtet oleme läbi helistanud ja kolme puhul on olnud vaja alustada kontrolli. Ei tasu karta karistavat kätt. Meie eesmärk on ka see, et asjad saaksid korda."

Suur murekoht on jätkuvalt ümbrikupalgad. 2016. aastal vähenes osalise ümbrikupalga maksmisest tulenev hinnanguline maksukahju aastases võrdluses 1,4 mln eurot ehk 52,3 miljoni euroni. Osalise ümbrikupalga vähenemine on positiivne trend, kuid riskikohana võib tähendada ka töötajate liikumist 100 protsendilise illegaalse töötasu peale.

EKI andmetel sai 2015. aastal enim inimesi ümbrikupalka ehituses ja põllumajanduses. Maksu- ja Tolliamet

"Me oleme aru saanud, et MTA üksi seda võitlust pidada ei saa ja toore jõuga olukorda paremaks ei tee. Oleme ette võtnud kaks sektorit: majutus- ja toitlustus ja ehitus. Kuna keskmine palk on tõusnud, siis on ka suurenenud ümbrikus makstava palga osakaal."