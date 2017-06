Hea uudis: maailma suurim saastaja on jõudmas ajaloolise hetkeni

Väga oluline uudis neile, kes hoolivad puhtast õhust, veest ja mullast. Maailma suurim õhusaastaja Hiina jõuab oodatust varem olukorda, kus päikeseenergia on odavam kui kivisöe põletamine, kirjutab Bloomberg.

See juhtub aastal 2021 ehk kiiremini kui osati oodata. Selline olukord, kus päikesest saadav energia on odavad või sama odav kui tema nõbu kivisüsi on juba reaalsus Saksamaal ja USAs. Lisaks sellele muutuvad aina konkurentsivõimalisemaks ka avamere tuulepargid. Tehtud on uuring, mis ütleb, et seal kasutatavate turbiinide hind kukub aastaks 2040 71% võrra.

„Need olulised muutused juhtuvad varem kui on arvatud. Me ei saa üle ega ümber sellest, et see tehnoloogia muutub odavamaks kui me oleme kunagi arvanud," ütles uuringu üks autoritest Seb Henbest.