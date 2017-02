Varahaldusfirma U.S. Trusti metsamaa varade juht Douglas Donnell suhtub kasvavasse metsa positiivselt.

Kasvav mets on hea inflatsioonikaitse, mis ei liigu sarnaselt ei aktsiate ega võlakirjade hindadega. Tema sõnul tasub metsa kaaluda kui tarka investeeringut olukorras kus deflatsioon asendub inflatsiooniga, kirjutas Barrons.

„Puud kasvad olenemata Washingtoni poliitikast või majanduse olukorrast, kasvatades jätkuvalt puitu,“ kirjutas Donnell. „Puude kasv ei sõltu ümbritsevast kaosest.“

Puid saab lõigata rohkem kui hinnad on kõrged ja vähem madalate hindade olukorras.

Kasvavast metsast saab tulu mitmel moel. Esiteks tekib rahavoog metsa langetades ja müües. Lisaks on bioloogiline tulu, mis lisandub langetamata puude iga-aastasest juurdekasvust. Lisaks teenitakse raha metsamaad omades, mille väärtus sõltub metsa väärtusest. Kõik need kolm kokku on toonud aastatel 1991 kuni 2015 pärast kulusid keskmiselt 11 protsenti tulu aastas.