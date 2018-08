Hea võimalus saada lisatulu

Tänapäeval võib hoiuse avada või saada laenu mitte ainult pangas, vaid ka teistes usaldusväärsetes finantsasutustes, kes pakuvad soodsamaid tingimusi.

Eesti kapitalil põhinev hoiu-laenuühistu ERIAL pakub finantsteenuseid inimestele ja ettevõtetele, kes on huvitatud oma rahaliste vahendite säilitamisest ning suurendamisest, aga ka laenudest. Oleme valmis pakkuma oma klientidele paindlikke tingimusi ja kõige ahvatlevamaid hoiuste ja laenude intressimäärasid Eesti turul.

Usaldusväärsed kõrge intressiga hoiused

Tänu finants- ja investeerimisstrateegiale ning tasakaalustatud riskianalüüsi ja -hindamise süsteemile pakub hoiu-laenuühistu ERIAL kõige kõrgemat tähtajalise hoiuse intressimäära Eestis – 12% aastas.

ERIAL pakub nelja tüüpi hoiuseid, mille hulgast saab valida endale kõige sobivama:

pikaajaline hoius – 12% aastas

kogumishoius – 11% aastas

tähtajaline hoius – 10% aastas

investeerimishoius – 9% aastas

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Teenuseid on õigus kasutada üksnes ERIALi liikmetel.

Hoiu-laenuühistu ERIAL välja antud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted:

kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus)

tähtajaline hoius tagatisena

kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale

sõiduki registerpant

era- või juriidilise isiku käendus

muud aktsepteeritavad tagatised

Ettevõtte kiire kasv on täitnud kõik klientide ootused

Täna avab ERIAL teise esinduse Tallinnas (aadressil Suur-Ameerika 12). Laienemise eesmärk on parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Tuletame meelde, et see on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisasutus. Selle tegevus seisneb finantsteenuste osutamises era- ja juriidilistele isikutele, kes on selle liikmed, samuti nende säästude hoidmine ja suurendamine. ERIALi pädev finantspoliitika võimaldab koguda raha ja maksta hoiustelt suuremat intressi.

Hoiu-laenuühistu ERIAL klienditeeninduse esindused asuvad:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Jah, see on justnimelt nii – ERIAL on uut tüüpi hoiu-laenuühistu. Eesti riik on maailmas tuntud oma infotehnoloogialahenduste poolest. Just seepärast iseloomustatakse Eestit e-riigina. ERIAL püüab järgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. Erinevalt kõigi tuntud hoiu-laenuühistute tööpõhimõtetest saab ERIALi teenuseid nüüd kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel, mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega, kõiki ERIALi teenuseid ja finantstooteid võib saada kodust lahkumata veebilehelt www.erial.ee, kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Edaspidi on kõik uued teenused ja finantstooted, mida ERIAL planeerib pakkuda, elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu klientidele kohe kättesaadavad. Tuletame meelde, et juurdepääsuks kõigile meie teenustele peab olema hoiu-laenuühistu liige. Selleks on vaja läbida lihtne registreerimisprotseduur kodulehel või ühes hoiu-laenuühistu filiaalidest.

Kuidas saada kliendiks ja astuda ühingu liikmeks?

Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.



Samm 1. Registreerimine. Seda saab teha veebilehel www.erial.ee või meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart. Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.



Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine. Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine. Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Kes võivad saada hoiu-laenuühistu kliendiks ja astuda selle liikmeks?

Füüsilised isikud, kes on täisealised, elavad alaliselt Eestis või omavad Eesti territooriumil kinnisvara.

Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Milliseid eeliseid annab hoiu-laenuühistu liikmeks olemine?

Hoiuse avamine ja kõige kasulikumate intresside saamine hoiuselt.

Laenu saamine soodustingimustel.

Ühistu muude teenuste kasutamine.

Hoiu-laenuühistu kasumist osa saamine, sest osamaks on investeering, mis toob igal aastal dividende.

Miks ühineda?



Säilitamine ja suurendamine

Otseselt investeerimata odavneb raha inflatsiooni tõttu iga aastaga. See tähendab, ühe ja sama summa eest saate mõne aja pärast osta vähem kaupu ja teenuseid kui praegu. Sel juhul öeldakse, et möödunud aja jooksul on raha ostujõud vähenenud, raha on odavnenud – kaotanud osa oma reaalsest maksumusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL on valmis pakkuma oma klientidele paindlikke ja Eesti turul kõige atraktiivsemaid hoiuste intressimäärasid, mis kompenseerib inflatsiooni, samuti annab suurepärase lisasissetuleku ja reaalse rahateenimisvõimaluse.

Finantseerimine

Ärgem unustagem ka seda, et hoiu-laenuühistu ERIAL klientidel ja liikmetel on soodustingimustel finantseerimise saamise võimalus.

Vaata lisainfot ja leia lähim esindus kodulehel www.erial.ee.

HOIU-LAENUÜHISTU ERIAL

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122, Eesti

Tornimäe 5, Tallinn 10145, Eesti

Lisainformatsioon: klienditugi@erial.ee

Telefon +372 668 4210, +372 615 0072