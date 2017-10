Head ajad: Aasia saab uue miljardäri iga kahe päeva tagant

UBS-i värskest raportist selgub, et Aasia on suurim rikaste kasvulava – piirkond saab juurde uue miljardäri iga kahe päeva tagant.

Raportist selgub, et ühelt poolt tuleneb megarikaste arvu kasv sellest, et Aasias juba on palju jõukaid, teisalt tõusevad ka materjali-, tööstus-, finants- ja tehnoloogiasektor, mis toetavad majanduskasvu.

UBS-i uuringust selgub, et kuigi miljardäride koguvarandus on endiselt kõige suurem USA-s, möödub Aasia praeguse tempo jätkumise korral Ameerika Ühendriikidest nelja aasta pärast.

Allikas: Äripäev