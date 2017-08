Heategevusel taas rekordid: fondide mahud on kahe aastaga meeletult kasvanud

Jätkuvalt on konkurentsitult suurim heategevusfond SOS Lasteküla Eesti Ühing ja nemad on ka kasvu enim panustanud. Kahe aastaga tõusis nende fondi aastane tulubaas peaaegu miljoni võrra. Kokku ületas nende tulu 4,1 miljoni euro piiri. Ülejäänud heategevad organisatsioonid jäid oluliselt maha. Eesti Lastekaitse Liit suutis 2016. aastal kokku koguda veidi alla miljoni euro, nende kasv on võrreldes 2014. aastaga olnud 10%. Võimsalt on kolmandale kohale kerkinud Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu. Kui 2014. aastal said nad tulu 134 000 eurot, siis kaks aastat hiljem juba 830 000 eurot. Kasv 518 protsenti.

Suuremate heategevusorganisatsioonide seas on tõusnud veel Eesti Vähiliidu (+164%) ning Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (+60,71) tulubaasid. Veidi tagapool on aga suurt kasvu näidanud MTÜ Eesti Pagulasabi (+409,96%). Kopsakamaks on muutunud ka Eesti Laste ja noorte diabeedi ühingu tulud (+185%). Enim on kukkunud Heateo Sihtasutuse eelarve (-33,27%).