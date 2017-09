Heido Vitsur: elu pärast pattu

Rahapoliitika ajaloost ei sa kunagi ära kustutada möödunud kümne aasta jooksul rakendatud, kuid varem ettekujutamatuid rahapoliitilisi samme, kirjutab presidendi majandusnõunik Heido Vitsur Äripäevas.

Viimased kolm kvartalit on olnud meile majanduslikult edukad. Kõik – majanduskav, sissetulekud, inveteeringud ja eksport – on tõusuteel. Ainuke, mille kasv kõigile rõõmu ei valmista, on hinnad.

Tugevate näitajate toel on paremaks muutunud ka meist enamiku meeleolu ja ootused. Isegi nii heaks, et kuigi selle aasta teise kvartali majanduskasv ei küündinud kriisieelsete suurimate kasvude lähedalegi, on alalhoidlikumad hakanud vaimusilmas nägema kriisieelsete vigade kordamise ohtu.

Loe pikemalt Äripäevast.