Hein: Saaremaa silda minu silmad vist ei näe

Valitsuse otsusekindlusetus Tartu tselluloositehasega seab küsimuse alla kõigi Eesti suuremate projektide elluviimise, teadmata tulevikku on lükkunud ka Saaremaa silla valmimine, leiab ettevõtja Raivo Hein Äripäevas.

Parteipoliitika ja valimised otsustavad valitsuse tegevuse üle, on Saaremaa silla eestvedaja Raivo Heina diagnoos Tartu tselluloositehase eriplaneeringu ümber käivale trallile. Head see tema sõnul ei kuuluta.

„Otsus on vastu võetud, aga parteid hüppavad üksteise järel alt ära. Niimoodi jõuame välja selleni, et Rukki kanalit ei saa süvendada, sest seal on mingi kalamari, ja las Selveri pood täidab end Hiiumaal õhuteel,“ kommenteeris Hein.

