Hekotek paneb Vietnamis püsti miljonitehase

Hekotek lõi käed firmaga Biomass Fuel Vietnam Co Ltd. ja tarnib uue täiskomplektse puidugraanulitehase seadmed Nghe An provintsi Vietnamis, kirjutab Äripäev.

Ettevõtte juht Heiki Einpaul ütles, et sõlmitud lepingu kogumaht on üle 13 miljoni euro. Kuigi lepingu maht on selge, on lõplik kasu ettevõttele Einpauli sõnul keerulisem küsimus.

„Rahaliselt tekib see alles siis, kui kõik tegelikud kulud on tegelikult saadud tuludest maha rehkendatud. Enne on tegemist ainult prognoosidega ja olgem ausad, ega me Vietnami kõiki riske hinnata veel ei oska,“ ütles ta.

