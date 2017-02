Helenius: kui riik ehitab piimakombinaadi, tuleb kogu toodang eksportida

Väätsa Agro moodsas laudas on üle 2000 lüpsilehma. Foto: Madis Kallas

Kuigi piima hind on tõusnud, ei arva Trigon Dairy Farmingu peremehed, et tulevik on muretu.