Helenius: Tere tehing ei saa jääda sektori viimaseks

Joakim Helenius. Foto: Sven Arbet

Piimandussektoris kaua tegutsenud Trigon Capitali nõukogu esimees Joakim Helenius on rahul, et Tere võtab üle professionaalide seltskond. See on tähtis kogu Eesti piimandussektorile, sest meil on vaja suuri piimatöötlejaid, et oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Ekspordivõimekus peab kasvama, ütleb ta.