Helsingi börs sai teada meediast: Tallink pole veel dokumente esitanud

Tallinki neile tuleku soovist sai Helsingi börs täna teada meedia vahendusel ning dokumente selle kohta veel esitatud ei ole, kommenteeris börsi esindaja Maarit Bystedt Äripäevale.

„Saame kinnitada, et oleme meediast kuulnud, et ettevõte on huvitatud aktsiate noteerimisest Nasdaq Helsingi börsil," kommenteeris Bystedt. Dokumente neile veel esitatud ei ole.

„Viimastel aastatel on Soome investorid aina aktiivsemalt osalenud IPOdes ning paljud IPOd on mitmekordselt üle märgitud. Juba praegu investeeritakse välismaistesse ettevõtetesse, ilma et need oleksid Helsingi börsil noteeritud," ütles Bystedt.

