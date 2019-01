Helsingi kebabi-kohtade suur probleem: halvaks läinud liha igas viiendas söögikohas

Uuringust selgus, et iga viies kebabi-kohtades võetud toiduproov oli halvaks läinud, 13% juhtudest välditav ning 66% hea mikrobiloogilise kvaliteediga, vahendab Helsingin Sanomat.

Veel hullem oli lugu garneeringutega. Praktiliselt iga kolmas riisi-, salati- või kartulipudru portsjon oli kehva kvaliteediga. Tulemused olid niivõrd kehvad suure hulga aeroobsete mikroobide ja bakterite sisalduse tõttu, mis põhjustavad toidumürgitust, märkis Helsingi linna keskkonnateenuste amet oma uuringu aruandes.

„Kehvad tulemused kebabi osas olid tingitud sellest, et kebab-liha valmistatakse ja säilitatakse restoranis endas. Samas olid kehvad tulemused ka tööstuslikult toodetud kebabirullide osas, iseäranis siis, kui säilitustemperatuur oli liiga kõrge,” märgiti uuringu aruandes.

Küll aga tõdeti, et heade tulemustega olid need kebabi-proovid, mis olid võetud kuuma kebabirulli pealt, mis oli alles proovide võtmise päeval varda otsa pandud. Need proovid näitasid lihal head mikrobioloogilist kvaliteeti.

Keskkonnateenuste amet tegi uuring lõppjäreldustes restoranipidajatele soovituse parandada toidu säilitamis- ja jahutustingimusi. Uuringu aluseks olid Soome veterinaar- ja toiduameti võetud toiduproovid 123 kebabi-kohast Helsingis.

Kui restoranides viidi läbi järelkontrolli, oli toidu kvaliteet valdavas osas nendes kohtades, kus varem olid tulemused kehvad, oluliselt paranenud.

Käesoleval, 2019. aastal plaanivad linnavõimud restoranide inspekteerimist jätkata. Ennekõike jälgitakse kebabi-kohtade maha jahutatud toidu kvaliteeti.