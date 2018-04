Helsingi valmistub rekordiliseks kruiisiturismi suveks

Soome pealinna turundusega tegelev ettevõte Helsinki Marketing prognoosib, et peagi algaval suvel saabub Helsingisse rekordiliselt palju kruiisilaevu ja -turiste. Prognoosi kohaselt tuleb kruiisilaevu ligi 300 ja turiste üle poole miljon, vahendab ERR Uudised.

Kruiisiturismi hooaja Helsingis avab viie tärni kruiisilaev MS Hanseatic, mis saabub Lõunasadamasse teisipäeval, vahendas Yle.

Suve kõige aktiivsemaks kruiisipäevaks kujuneb ilmselt 2. juuli, kui Helsingisse saabub kuus kruiisilaeva kokku ligi 10 000 reisijaga.

Ka eelmise aasta suvel saabus Helsingisse rekordiliselt palju kruiisilaevu - 266 laeva ja 478 000 kruiisituristi.

Helsinki Marketingi tegevjuhi Laura Aalto sõnul kasvab turismuisektor Helsingis kiires tempos.

"Sellel on suur tähendus, et kruiisiturismi populaarsus kasvab. See on märk sellest, et ka ülejäänud turismi populaarsus on tõusuteel. Meil on olnud eelmisel aastal tohutu kasv välismaalt saabunud ööbijate arvestuses. Kruiisiturismi kasv räägib sellest, et Helsingil on rahvusvaheliste reisijate silmis külgetõmbejõudu.

Kui kõik hetkel kokku lepitud kruiisilaevad saabuvad, oleks Aalto hinnangul tegu ligi 13-protsendilise kasvuga eelmise suvega võrreldes.