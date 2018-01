Helsingin Sanomat: eestlased Veiko ja Tarmo müüvad öösel Helsingis Läti alkoholi: võimalik on teenida 4000 eurot kuus

Soome ajaleht Helsingin Sanomat kohtus Helsingis kahe eestlasega, kes toovad Lätist alkoholi ja müüvad selle Soomes maha.

Tarmo ja Veiko on Helsingin Sanomate teatel kolmekümnendates eluaastates perekonnainimesed. Mõlemad on üle kümne aasta tagasi Eestist Soome kolinud. Nüüd annavad nad Soome pealinnapiirkonnas „joogiabi”.

See tähendab seda, et mehed tegutsevad Facebooki grupi Joogiabi kaudu. Grupi liikmeks vastuvõetud võivad tellida alkoholi oma koduuksele mis iganes ajal. Kõik see on loomulikult ebaseaduslik.

Joogiabi mehed ütlevad Helsingin Sanomatele, et täidavad tühimikku, mille keegi igal juhul täidaks, ku ka nemad seda ei teeks.

„Riik on ise süüdi,” ütleb Veiko ja sõimab Soome alkoholiseadusi lollideks.

Riik, mis ei luba alkoholi jaemüüki pärast kella 21, on Veiko arvates teinud temast salaviinamüüja, kirjutab Helsingin Sanomat.

Põhimõtteliselt on tegemist laenamisega. Facebooki kaudu tellimuse teinud inimene maksab „pandi”, mille saab tagasi, kui annab „laenajale” ööpäeva jooksul samasugused joogid tagasi.

Kas tagastamisi tuleb palju, tunneb Helsingin Sanomat huvi.

„Ei ole kunagi tulnud,” vastab Veiko.

Ligi 8000-liikmeliseks kasvanud Soome Joogiabi grupi asutajate hulka kuuluva Tarmo arvates ei ole siiski tegemist mingi kriminaalse tegevusega.

„See oleks kriminaalne, kui laenataks alaealistele. Kui täiskasvanud inimesed tahavad alkoholi, siis küllap nad seda miskitpidi alati saavad,” ütleb Tarmo.

Veiko räägib, et on kunagi keeldunud andmast alkoholi tellijatele, kes olid „nii lühikesed ja väljanägemiselt nii noored”.

Tarmo ei tegele enam viinalaadungite vedamisega, vaid valib taustal, keda Joogiabi gruppi vastu võetakse. Veiko kihutab aga öösiti autoga ringi.

„On võimalik teenida kuus neli tonni [4000 eurot]. See tähendab seda, et nädalavahetuseti on minimaalne kilomeetrite arv 1500 ja maksimaalne 2500. Loomulikult auto kulub ja hooldus maksab,” räägib Veiko.

Veiko sõnul ei ole see mingi kerge raha.

Alkoholi hangib Veiko Lätist. Eestist ei tasu alkoholiaktsiisi tõusu tõttu viina enam Soome vedada vähemalt sel juhul, kui tahetakse saada selle ebaseadusliku edasimüümise pealt mingit kasumit.

Suurim nõudlus on Veiko sõnul Helsingi piirkonnas viina, rummi, kangema õlle, longero ja veini järele.

„Vahel on tulnud öelda paarikümnele inimesele, et ma ei jõua, helista kellelegi teisele,” ütleb Veiko.

Veiko ajab viinaäri enese sõnul ausalt, aga tellijad on vahel teistsugused. Alkoholi üritatakse röövida ja vahel püütakse talle sokutada valeraha.

„Normaalsed inimesed isegi ei usu, mis siin öösiti tegelikult toimub. Mis kellelgi kaasas on ja kes mis äri teeb. See on hoopis teine maailm kui päevavalgel.”

Kliendid on peamiselt soome rahvusest inimesed ja sisserändajad Aafrikast.

„On tüüpe, kes tellivad ühe pudeli. Siis on ka tüüpe, kes tellivad kogu kuradi koorma. Osa neist tellib öö jooksul mitu korda,” räägib Veiko.

Politsei ega maksuametiga ei ole Veikol ja Tarmol tegemist olnud. Nad ei usu, et politseil oleks „laenamise” takistamiseks ressurssegi.

Alkoholi järelevalve alal töötav komissar Henri Helminen räägib omalt poolt, et Joogiabi ei ole Helsingi politsei välitöös kuidagi välja paistnud. Ta usub, et see tegevus on marginaalne.

„Muidugi meid huvitab, kui selline asi on olemas. Võimudel on kergem sekkuda siis, kui tegevus ei ole suureks kasvanud,” ütleb Helminen.