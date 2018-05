Helsingin Sanomat Kadrioru kaunimate ja keskkonda sobivate majade loojast: majad peavad olema vastupidavad, praktilised ja ilusad

Soome mainekas ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab arhitekt Allan Strusist ning tema kavandatud Kadriorus asuvatest majadest mis sobivad keskkonda oivaliselt justkui oleksid nad siin olnud igavesti, mitte ehitatud aastatel 2012 ja 2017.

Alles lähemal vaatlusel võib märgata, et neil on näiteks prantsuse rõdud ning maa-alune garaaž.

Strusile ei meeldi, kui tema kavandatud elamuid nimetatakse uusvanadeks, sest sellel sõnal on odav kõla.

Tema sõnul on need modernsed. Väliselt austavad need Kadrioru ehituspärandit ning Eesti spa-arhitektuuri, kuid ei ole vanade majade koopiad. Arhitektuuribüroo Allan Strus OÜ kavandatud majadel on kolmekordsed aknad, tammeuidust põrandad, põrandaküte, suurepärane soojus- ning heliisolatsioon ning parim võimalik energiaklass.