Helsingist Tallinna reisijate arv on aastaga drastiliselt vähenenud. See võib tähendab Eestile kuni 160 miljoni euro kaotust

Kindlasti ei ole kõik need 48 000 reisijat turistid, seal tuleb arvestada ka eestlastest pendelrändajatega, keda 2016. aasta lõpu andmetele tuginedes oli 15 000. Kuivõrd viimase-paari aasta jooksul on hakanud Soomes töötavad eestlased koju tagasi tulema, siis võib väga jämedalt võetuna hinnata, et pendelrändajate arv on vähenenud ka kuskil 10% ehk 1500 inimese võrra.

Seega võib nende 48 000 reisija hulgast moodustada 15-20% ehk 2250–3000 reisijat pendelrändajad, kes käisid kuus kas korra või kaks Eestis. Ehk siin mullu jaanuaris laevaga käinud turistide arv jääks siiski umbes 45 000 reisijat.

Kui arvestada eelmise aasta jaanuarikuist Tallinna Sadama statistikat, mille kohaselt Soome turistide osakaal jäi laevareisijate seas ligi 48% ehk vähenenud reisijate seast moodustasid nad 23 040 inimest, siis tähendab see, et neist lastega reisijaid oli kokku 1382 ning lasteta reisijaid 21 658.

See tähendab, et puhtalt Soome turistide poolt igakuiselt Eestisse toodavad summad on aastaga vähenenud ligi 6,7 miljonit. Kvartalis tähendab see ligi 20,1 miljoni euro suurust kaotust ning aasta peale üle 80 miljoni euro kaotust.

Kui nüüd Soome turistide reisi peale kuluvad summad väga üldistatult taandada ka teistest riikidest Helsingist Tallinnasse tulijatele, siis tähendaks see sarnast lastega ja lasteta reisijate osakaalu arvestades kogusummas Eestile oluliselt suuremat kaotust, mis küündiks 13 miljoni euroni kuus. Kvartalis teeks see 39 miljonit ning aasta peale 156 miljoni eurot.